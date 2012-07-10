Тимошенко попросила рассматривать кассацию по «газовому делу» без нее

Об этом сообщает пресс-служба Юлии Тимошенко.

"Несмотря на абсурдность ситуации, несмотря на незаконность, мы ожидаем, что послезавтра кассационный суд, несмотря на третье заявление Юлии Тимошенко, которое она подала, чтобы дело слушалось в ее отсутствие - это ее право, Высший специализированный суд, по моему убеждению, отложит рассмотрение этого дела", - сказал Сергей Власенко.

По его словам, это свидетельствует о преднамеренном затягивании кассационного процесса со стороны суда, поскольку "Янукович, как огня, боится рассмотрения дела Юлии Тимошенко в Европейском суде 28 августа и делает все, несмотря на ее объективное состояние здоровья, чтобы всячески тормозить рассмотрение дела в Высшем специализированном суде".

Напомним, Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел в январе 2012 года принял к рассмотрению жалобу защитника экс-премьера Александра Плахотнюка на незаконность приговора Печерского районного суда Киева за якобы злоупотребление служебными полномочиями при заключении газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Высший спецсуд должен был начать рассмотрение жалобы 15 мая, но с тех пор его заседания переносились на 26 июня и 12 июля по ходатайству стороны государственного обвинения.