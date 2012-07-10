Донецкий митрополит носит часы в пять раз дороже, чем его патриарх
16:54, 10 июля 2012Политика
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Митрополит Донецкий и Мариупольский Иларион носит часы марки Franck Muller, которые оценивают приблизительно в 150 тысяч евро.
Об этом сообщают "Новости Донбасса".
Митрополит Иларион на праздновании 80-летия Донецкой области...
...надел дорогие часы
Эти часы были замечены на руке митрополита во время торжеств в честь 80-летия Донецкой области, которые при участии президента Украины Виктора Януковича проходили 6 июля в Центре славянской культуры.
Похожая модель на сайте-продавце стоит 150 тыс.евро.
Напомним, ранее на руке Патриарха Московского и всея Руси Кирилла были замечены часы марки Breguet стоимостью около 30 тыс. евро.
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