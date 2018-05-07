80-летие Донетчины: шутки от Кобзона, квартирный вопрос для Левочкина и «путинские» газеты

Пусть и не все жители его почувствовали, но руководители области, города, высокопоставленные гости, представители различных землячеств Донбасса из Киева, Крыма, Москвы, Санкт-Петербурга, и, наконец, Президент Украины и его окружение, все же, получили возможность насладиться торжественной атмосферой, царившей в пятницу в столице шахтерского края.

Милиция и ГАИ еще накануне отрепетировали свои действия на дорогах и через СМИ попросили водителей «корректировать свой маршрут с учетом ограничения движения» на центральных улицах города... В пятницу утром водители маршруток ругались, что из-за этих ограничений «приходится ездить даже по газонам».

Журналистов «для освещения праздника» пресс-служба облгосадминистрации пригласила к зданию ОГА 6 июля на 9 утра, но о том, что на торжества приедет Янукович, стало известно только в четверг вечером. Программу визита главы государства никто не предоставил, объяснив, что для участия в празднике он прибудет в Центр славянской культуры в 12.00. Всех сразу предупредили, что подхода Президента к прессе на этот раз не будет. Это обстоятельство представители СМИ сочли знаковым, потому что ни один визит Януковича в Донецк не обходился хотя бы без короткого общения с журналистами. «Не хочет себе портить праздник», «Боится нас», «Ему, конечно, хватает «языковых» проблем в Киеве», - обсуждали ситуацию журналисты.

По дороге к месту проведения торжеств были развешены голубые плакаты и баннеры, гласящие: «Донбасс приветствует Президента Украины», а через каждые 50 метров стояли милиционеры.

Здание Центра, открытое на базе Дворца металлургов «Донецкстали», сияло отреставрированным блеском и новизной, большой парк, обнесенный декоративным высоким забором, украшали фонтан, памятник-колокол и скульптурный постамент Святым равноапостольным Кириллу и Мефодию, недавно отлитыми мастерами донецкого завода.

Перед центральным входом с 10 часов уже играл прибывший из Киева Президентский духовой оркестр – музыканты в малиновых беретах исполняли марши. Здесь же, неподалеку, стояли два правоохранителя в черной спецформе с большими немецкими овчарками.

К месту торжества постепенно съезжались руководители городов и районов Донецкой области, священнослужители во главе с Митрополитом Донецким и Мариупольским Иларионом, начальники управлений Донецкой облгосадминистрации, директора крупных предприятий региона. Много было и политиков: Ефим Звягильский, Татьяна Бахтеева, Владимир Рыбак, Игорь Шкиря, нынешний министр ЖКХ Анатолий Близнюк, бывший министр здравоохранения Александр Анищенко, бывший донецкий губернатор Владимир Логвиненко, легендарные донецкие спортсмены Сергей Бубка и Лилия Подкопаева.

В холе на первом этаже Центра бесплатно раздавали газету «Киевская Русь» с «важнейшими указами об обеспечении межнационального согласия», перепечатанными с официального сайта Владимира Путина, а также с мерами «по реализации демографической политики Российской Федерации».

Митрополит Иларион, первый вышедший для общения с прессой, заверил журналистов, что молится за здоровье Блажейнешего Владимира, и что «его управление Украинской православной церковью – это залог мира, согласия, любви всего нашего боголюбивого украинского народа».

Отвечая на вопрос, поздравит ли он Президента с наступающим днем рождения, Илларион сказал: «Если будет приглашение лично от Президента, то, наверное, мы поедем куда-то дальше. А здесь поздравим с преддверием праздника, его дня рождения».

По поводу подарка Януковичу, Илларион добавил: «Добрые слова. Первое, наверное, мое слово доброе и благословение на дальнейший его нелегкий труд для Украины. Мы передадим благословение и, думаю, это будет самое главное».

Высказался Илларион и о принятом Верховной Радой скандальном «языковом» законе. «Я бы не ставил вопрос языка в политическую плоскость, а просто ответил бы так – чем больше человек знает языков, тем он более культурный…. Я не вижу здесь никакой политической, либо какой-то другой трагедии, а посоветовал бы людям изучать разные языки», - заявил митрополит, с легкостью переходя на украинский.

Неожиданно словоохотливым в общении с прессой оказался прибывший на торжества Иосиф Кобзон: «Мне бы хотелось, чтобы на Донецкой земле было как можно больше праздников, чтобы мы меньше все смотрели печальных сообщений по телевизору и читали в газетах. Поэтому – побольше о праздниках пишите, больше радуйте народ и сами радуйтесь», - сказал певец. Затем он вспомнил и с увлечением рассказал, что однажды, когда был на гастролях в Киеве, по телевизору в гостинице смотрел интересный прямой эфир с министром финансов Украины.

- Ведущий задавал вопросы и отвечал на телефонные звонки. И вот министр говорит, что в стране тяжелое финансовое положение еще и потому, что в Украине большой долг валютный – на каждого жителя Украины приходится 784 доллара долга. Раздался звонок, ведущий взял трубку и ответил кому-то, что передача уже заканчивается. Но буквально через 5 минут в студию вошел человек элегантно одетый и принес 784 доллара, сказав, что он рассчитался и попросил в следующий раз без его согласия ничего не занимать!

Кобзон с участием подошел и к проблеме растраты бюджетных денег в Украине:

- Мы с вами жители, простые граждане, мы не знаем всего, а принимает решение правительство, принимает решение президент, администрация области, города… Я приехал и первый раз познакомился с вашим новым аэропортом в Донецке. Это тоже ведь построено за счет бюджетных средств, которые нужно собирать по крохам. Если построили аэропорт, откуда-то забрали деньги, а касса-то – одна, бюджет один, а налоги мы не все любим платить…

Певец вспомнил и о своем послевоенном детстве в Донбассе

- Я много очень летал и летаю, но испытываю особое волнение, когда прилетаю не в какие-то исторические страны и города, а когда прилетаю в Донецк. Сразу нахлынуло военное, школьное детство, пионерский лагерь под Краматорском… Здесь вот оперный театр, в котором я выступал на областной олимпиаде школьников, оттуда я уехал в 1946 году в Москву, выступал перед Сталиным. Многое сразу вспоминается…

В завершение общения со СМИ Иосиф рассказал анекдот:

- Горбачев и Лигачев издали указ о запрете алкоголя, и вот, прячась в темном подъезде, два алкаша достали бутылку, разлили – выпивают, и один другому говорит: «Витек, ну мы-то свое попили, детей жалко».

Да, а мы свое прожили, вас жалко. Живите активно, вмешивайтесь в эту жизнь, стройте ее и радуйтесь, как сегодня, - довольно неожиданно попрощался артист.

Уже почти в 12 часов пресс-служба облгосадминистрации сообщила журналистам, что по прибытию Янукович сначала пообщается на детской площадке в парке «с мамами и детьми», затем торжественно погасит почтовую марку в честь юбилея области, вручит государственные награды в связи с праздником и посмотрит концерт.

…В этот раз кортеж Президента приехал без опоздания. Пишущие журналисты смогли через окна наблюдать, как он быстро пообщался с детьми на детской площадке, сфотографировался с ними и чинно проследовал в Центр славянской культуры на торжества. Виктора Федоровича сопровождал его старший сын Александр.

Глава государства под объективами видео и фотокамер погасил юбилейную марку, запечатлел для истории довольную улыбку и прошел под аплодисменты в зал.

Президент сначала выступил на русском языке с 10-минутной приветственной речью.

«Донетчина – это локомотив экономики всей страны, это ее промышленное сердце», - сказал Президент. Он напомнил, что в регионе сегодня проживает каждый десятый житель Украины, но дает этот край более 20% всей производимой продукции страны.

Перечисляя достижения региона, его всестороннюю значимость для Украины, Янукович сказал: «Если взглянуть на карту Донецкой области, то можно увидеть, что по своей конфигурации она напоминает раскрытую ладонь». Он объяснил: «Эту аналогию неоднократно проводили различные авторы в литературе для характеристики нашего края, с его уникальной историей, бережно хранящего свои традиции. И область открыта для внешнего мира, подобно ладони, протянутой для рукопожатия».

Президент заявил, что дать угольной промышленности Украины второе дыхание – это требование времени, что инвесторы готовы обновлять промышленность Украины при создании им «нормальных условий работы». Янукович отметил полученные достижения в модернизации металлургической отрасли региона и значительные перспективы развития Донецкой области в агросекторе и туризме.

Также он отметил, что в Донецком регионе сегодня «туризм, индустрия отдыха и развлечений – секторы, потребность в которых будет расти», «в особенности, учитывая успешное проведение финала Чемпионата по футболу, открывшего Украину для многих европейцев».

Не упустил Президент и случай похвалить футбольный клуб «Шахтер», ставший давно «визитной карточкой Донбасса». «С 1996 года, когда футбольный клуб возглавил Ринат Ахметов, «Шахтер» уверенно движется к поставленной цели - стать клубом европейского уровня. И уверен, он станет», - заверил Янукович.

Еще Янукович отметил, что Донецкая область - самый многонациональный регион страны, «здесь нашли кров представители 133 национальностей, здесь научились ценить людей за их способности, талант и трудолюбие».

При этом, правда, всем вспомнился недавний (в мае этого года) зверский расстрел среди бела дня возле макеевского кафе бизнесмена, президента «Конгресса азербайджанцев Донецкой области» 34-летнего Игбала Махмудова. Его тело было самолетом перевезено в Азербайджан. Пока журналистам не известно, на каком этапе расследования находится данное преступление.

После своей речи Янукович начал награждения «за личный вклад в социально-экономическое и культурно-образовательное развитие Донецкой области, высокий профессионализм, плодотворную работу и в связи с 80-летием области».

Первый получил награду - Орден Ярослава Мудрого 4-й степени – Федор Дерментли, который занимал должность гендиректора Харцызского трубного завода с 1986 по 2005 год. После это кресло генерального директора занял Андрей Шишацкий – нынешний губернатор Донецкой области. Таким образом, Дерментли получил награду, спустя 7 лет после того, как покинул производство.

В первой тройке награжденных был и народный артист СССР Иосиф Кобзон. Ему Президент вручил орден «За заслуги» 1-й степени.

Растроганный признанием, певец поблагодарил Януковича и опять вспомнил свое донецкое детство

- Я взволнован этой высочайшей наградой моей родины. У меня никогда не было двойственного чувства – большой родины, малой родины, исторической родины. Моя родина недалеко от Донецка – город Часов Яр, это моя родина, где пупок зарыт, спасибо моей маме. Я благодарен и Виктор Федоровичу…

Затем Кобзон неожиданно извинился за то, что нарушает регламент, и изъявил желание спеть. Припев песни со словами «Мама моя – Украина и отец мой – Донбасс» Кобзон пел вместе с Януковичем.

Когда после награждений Президент спускался со сцены в зал, молодая женщина подбежала к нему, расплакалась и крикнула, что ее дети «живут в немыслимых условиях». Янукович поручил главе своей администрации Сергею Левочкину поговорить с ней.

Позже эта женщина – Елена Коровкина – рассказала журналистам, что толкнуло ее на этот отчаянный шаг. По словам Коровкиной, она мать-одиночка, на ее попечении находятся сын и дочь 6 и 7 лет, проживает она, как студентка-заочница в комнате общежития Донецкого национального университета, площадью 8 квадратных метров. Единственной просьбой женщины было помочь ей с предоставлением еще одной комнаты в общежитии, так как она с детьми спит на одной кровати и не имеет возможности своим детям, которые в этом году идут в школу, поставить в комнате даже письменный стол. Коровкина говорит, что ректор университета ей отказывает в улучшении жилищных условий, хотя рядом есть смежные пустующие комнаты в общежитии вуза. На сегодняшние торжества она пришла, как председатель Донецкой областной общественной организации помощи малообеспеченным «Дзвоны».

Глава Администрации Президента Украины Сергей Левочкин пообещал помочь женщине.

«Мы отошли в другую комнату, и Сергей Владимирович очень тактично выслушал меня», - сказала Коровкина. Она сообщила, что Левочкин пообещал, что до среды 11 июля ей позвонят и помогут решить жилищную проблему.

…Торжественный концерт, получился ярким и колоритным. Танцевальные номера разбивались эстрадными песнями, музыкальными отрывками из опер.

После окончания концерта возле припаркованных к зданию Центра славянской культуры автомобилей было суетно и слышно, как водители обсуждают дальнейший маршрут – многие ехали к гостинице «Виктория».

Выйдя за ворота, журналисты столкнулись с возмущенными мамами и бабушками, которые стояли с детскими колясками у забора и громко ругали охранников, стороживших место проведения концерта. Женщины жаловались, что сегодня их почему-то не пустили в парк за забор, они пытались объяснить, что «специально прошли с детьми сложные перекрестки, чтобы покатать малышей в парке». По словам бабушек, охранники свой отказ аргументировали тем, что «здесь режимный объект». Всем, конечно, было ясно, что не пускают их в парк, на детскую площадку «потому что приехал Янукович», хотя территория сквера достаточно большая.

«И после этого они хотят, чтобы мы за них голосовали!», - крикнула одна из женщин, остальные ее тут же поддержали.

Где-то час спустя из Центра выехал президентский кортеж. Дальнейшие торжества продолжились в гостинице «Виктория». Возле нее были сооружены два больших красивых куполообразных шатра, украшенных цифрой «80». Там еще долго 80-летие Донецкой области отмечали VIPы.

До 8-ми вечера на всю округу оттуда гремела живая музыка – играл оркестр, и пела София Ротару. Автор этих строк в своей квартире на 9 этаже дома, расположенного в 500-х метрах от «Виктории», прекрасно слышала слова песни: «Одна калина за вікном, одна родина за столом, … і Украина, бо в нас іншої нема».

Елена Колгушева, Донецк (УНИАН)