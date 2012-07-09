Януковича с днем рождения поздравили Хусейн и Каддафи

Об этом пишет журналист СТБ Наталья Соколенко в своем блоге на Украинской правде.

Такие билборды появились на Индустриальном мосту и на мостике над улицей Институтской в центре столицы, над дорогой в Администрацию Президента.

По информации источников Украинской правды, такие плакаты развесил Демократический альянс.