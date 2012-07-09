Януковича с днем рождения поздравили Хусейн и Каддафи

12:21, 09 июля 2012
Политика
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На двух мостах в Киеве неизвестные вывесили поздравления с днем рождения Януковичу с изображением ливийского лидера Муаммара Каддафи и Саддама Хусейна.

Об этом пишет журналист СТБ Наталья Соколенко в своем блоге на Украинской правде.

На Индустриальном мосту, фото Н. Соколенко

Такие билборды появились на Индустриальном мосту и на мостике над улицей Институтской в центре столицы, над дорогой в Администрацию Президента.

Прямо над дорогой на работу, фото Н. Соколенко

По информации источников Украинской правды, такие плакаты развесил Демократический альянс.

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