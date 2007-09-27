Черномырдин: Россия может и в обход, и по дну, а кое-кто останется с металлоломом

Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Украине Виктор ЧЕРНОМЫРДИН считает, что в создании газового консорциума должна быть заинтересована прежде всего Украина.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом посол сказал, выступая на международной конференции «Стратегическое партнерство Украины и России: мифы и реалии».

«Я могу сказать, кому консорциум нужен больше всего - Украине», - сказал он.

Посол отметил, что развитие транспортных систем происходит, прежде всего, в интересах государства, а политика в этом вопросе только вредит. "Если будут разыгрываться политические аргументы, то нас, Россию, сдержать будет невозможно. Для нас это одно из основных экономических направлений и мы все равно будем строить, и мы построим, в обход, по дну, через Северный ледовитый построим, а кое-кто останется с металлоломом: трубы будут, а что туда подавать я не очень понимаю", - заявил он.

В.ЧЕРНОМЫРДИН также считает, что в Украине существует непонимание вопроса, почему Россия покупает туркменский газ: "Мы без туркменского газа обойдемся и сейчас, и в обозримом будущем. Для нашей экономики туркменский газ не самое главное. Но когда начинают разыгрывать эту карту, я смотрю что 99,9% не понимают этого вопроса", - сказал посол.

В тоже время екс-президент Украины Леонид КУЧМА, выступая на конференции, высказал сожаление, что Украина «потеряла Туркменистан».

По его словам, украинцы «прошляпили» подписание договора о поставках туркменского газа в 2006 году и теперь весь туркменский газ Украина буде получать через Россию.

"И теперь неважно, куда будет смотреть Туркменистан - в Вашингтон, Брюссель или Москву, он все равно придет к тому, что будет продавать газ по рыночным ценам. Время благотворительности закончилось", - сказал Л.КУЧМА.