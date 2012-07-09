Бригинец о Лавре, ЮНЕСКО и президентском вертодроме

Об этом заявил глава комиссии Киеврады по вопросам культуры и туризма Александр Бригинец, который обратился к генеральному директору ЮНЕСКО Ирине Боковой с просьбой рассмотреть соответствующие вопросы на очередной сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщили УНИАН в пресс-службе А.Бригинца.

На 36-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО в Санкт-Петербурге, завершившейся 6 июля, киевские вопросы о застройке днепровских склонов и охранной зоны Софии Киевской и Киево-Печерской Лавры рассматривались дважды. И оба раза эксперты раскритиковали бездеятельность киевских властей.

«ЮНЕСКО категорически не воспринимает поведение официального Киева относительно Софии Киевской, Киево-Печерской Лавры и их буферных зон, считая их требующими немедленного изменения позиции власти. Среди предложений ЮНЕСКО, которые полностью будут обнародованы на официальном сайте через две недели, прозвучало предложение демонтировать несколько новостроек на склонах Днепра. Я не видел окончательной резолюции, но надеюсь, что среди указанных объектов, которые необходимо снести, будет и президентский универсам-вертодром на Парковой дороге», - сообщил А.Бригинец.

По его словам, Комитет однозначно давал понять, что в случае игнорирования Украиной требований мировых экспертов, наше государство так и останется страной с наименьшим количеством объектов культурного значения в Списке объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

«Более того, мы как никогда близки к тому, что и главные наши жемчужины - Софию и Лавру - исключат из списка ЮНЕСКО. Поэтому власть, представители которой присутствовали на сессии, должна была почувствовать шок, который или приведет к полному параличу этой власти, или хотя бы вынудит ее имитировать заботу о культурном наследии Украины», - убежден А.Бригинец.