Цушко предупредили про уголовную ответственность за ложь об отравлении

Генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО сегодня, принимая заявление от министра внутренних дел Украины, кандидата в народные депутаты от СПУ Василия ЦУШКО, предупредил его об уголовной ответственности в случае, если информация, предоставленная им об отравлении, не будет иметь под собой оснований.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГПУ, «генеральный прокурор перед тем, как принять документы от В.ЦУШКО, предупредил его об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 383 Уголовного кодекса Украины (заведомо неправдивое сообщение о совершении преступления).

В то же время в пресс-службе сообщили, что А.МЕДВЕДЬКО получил от В.ЦУШКО заявление о покушении на него как государственного деятеля. В свою очередь, по информации пресс-службы, В.ЦУШКО просил прокуратуру провести проверку по поводу предоставленной им информации.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября В.ЦУШКО заявил, что был отравлен теофилином, и материалы, которые подтверждают его отравление, он получил 21 сентября. Он высказал предположение, что его отравили организаторы захвата Генеральной прокуратуры 27 мая.

В.ЦУШКО напомнил, что после событий 27 мая в здании Генпрокуратуры он был госпитализирован с диагнозом инфаркт миокарда. Для лечения министр был перевезен в Германию. Однако у него возникли некоторые подозрения по поводу того, что с ним произошло. В частности, по словам В.ЦУШКО, украинские врачи поставили ему диагноз – обширный инфаркт, но уже в Германии во время анализов выяснилось, что коронарные сосуды его сердца были в порядке. Кроме того, он сообщил, что «26 мая делал кардиограмму, и были хорошие результаты, а через день – случился инфаркт».

В то же время пресс-секретарь СБУ Марина ОСТАПЕНКО заявила, что "ни ЦУШКО, ни кто-либо из его доверенных лиц не обращался в СБУ с информацией о возможном его отравлении”. “В СБУ нет информации о возможном отравлении", - сказала она.

Сегодня В.ЦУШКО передал в Генпрокуратуру материалы о своем отравлении.