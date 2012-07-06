Всемирный конгресс украинцев осудил принятие языкового закона

Об этом говорится в пресс-релизе ВКУ, переданном агентству УНИАН.

«Всемирный конгресс украинцев осуждает действия, произошедшие в Верховной Раде Украины 3 июля 2012 г. в связи с так называемым принятием антиконституционного законопроекта “О принципах государственной языковой политики”, и расценивает их как еще один явный пример отхода провластных сил от демократических принципов правления», - говорится в заявлении ВКУ.

По убеждению ВКУ, Закон “О принципах государственной языковой политики” представляет серьезную опасность для будущего развития украинского языка и ставит под угрозу роль, которую он должен играть как единственный государственный язык в Украине.

«Закон о языковом вопросе является очередным шагом властных структур к официальному возвращению русского языка в разные сферы государственной и общественной жизни и русификации населения Украины, а затем - до конституционного внедрения русского языка как второго государственного», - говорится в заявлении.

При этом его авторы подчеркивают, что данный акт противоречит: Конституции Украины, утверждающей, что “государственным языком в Украине является украинский язык” (ст. 10), и Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств и Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств о том, что продвижение региональных языков и языков меньшинств не должны происходить за счет государственного языка.

«Данный закон и его предыдущие варианты были неоднократно критически оценены широкой украинской общественностью и известными международными институтами, в том числе и Верховным комиссаром по делам национальных меньшинств ОБСЕ и Европейской комиссией Совета Европы “За демократию через право” (Венецианской комиссией)», - отмечают в ВКУ.

При этом конгресс призывает Президента Украины Виктора Януковича не подписывать закон о языковом вопросе, который еще не вступил в силу.

ВКУ также обращается к мировому украинству заявить о своей солидарности с украинскими патриотическими силами в защите украинского языка и основ демократии в Украине.