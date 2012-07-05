Депутаты не смогли отнять полномочия у губернатора

Как передает корреспондент УНИАН, предложение председателя облсовета Алексея Кайды включить данный вопрос в повестку дня не набрал необходимого количества голосов депутатов.

Сначала за предложение проголосовали 56 депутатов из 82. В частности, «за» проголосовали 37 представителей ВО «Свобода» из 37 присутствующих, 9 из 11 представителей УНП, 7 из 7 депутатов от «Нашей Украины», 3 из 6 от партии «Единый центр». Не голосовали все 14 депутатов от Партии регионов и 4 - от Блока Литвина.

Руководитель фракции Партии регионов в облсовете Павел Федик заявил, что предлагаемый для включения в повестку дня проект решения является неконституционным.

Одновременно депутаты от ВО «Свободы» отметили, что после того как «регионалы» с нарушениями проголосовали в Верховной Раде за языковой закон, они вообще не имеют морального права упоминать о конституционности.

«Председатель облгосадминистрации - «в бегах», скрывается от депутатов, никак не может прийти на сессию, мы его видим только в телевизоре. Он не хочет работать и выполнять свои полномочия. Поэтому вопрос лишить облгосадминистрацию этих полномочий, как никогда, кстати», - отметил инициатор проекта по созданию исполкома областного совета, депутат от ВО «Свобода» Владимир Стаюра.

После этого депутаты приняли решение вновь проголосовать за включение в повестку дня проект В.Стаюры, однако голосовать за это в поименном режиме. На этот раз «за» проголосовали только 57 депутатов. Поэтому данный проект депутаты рассмотреть не смогли.

Также они отклонили инициативу руководителя фракции ВО «Свобода» Олега Сиротюка о включении в повестку дня вопрос о недоверии председателю Тернопольской ОГА Валентину Хоптяну.

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Как сообщал УНИАН, 4 июля депутат областного совета от ВО «Свобода» В.Стаюра выступил с инициативой создать исполнительный комитет облсовета. В подготовленном им проекте предусмотрено, что исполком станет исполнительным и распорядительным органом на территории области и возьмет на себя всю полноту власти и ответственности за общественно-политическую ситуацию в области. При этом решение Тернопольского облсовета от 16 июля 2002 года № 27 «О делегировании областной государственной администрации полномочий областного совета» было запланировано отменить.