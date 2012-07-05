На тернопольском облсовете вывесят красно-черный флаг

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областного совета, сделано это на основании распоряжения председателя облсовета Алексея Кайды.

«Пришло то время, когда украинская нация должна пробудиться, восстать из того беспорядка, до которого довела антиукраинская власть. Поэтому на админздании облсовета рядом с государственным сине-желтым флагом будут висеть флаги национальной революции - красно-черные», - объяснил свое решение А.Кайда.

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Сегодня во время сессии облсовета он также дал протокольное поручение управлению имущественного комплекса облсовета предупредить структурные подразделения ОГА о намерении выселить их из помещения облсовета за задолженность в размере 305 тыс. грн.

После этого на всех дверях седьмого этажа, где расположены кабинеты руководства облгосадминистрации, были расклеены объявления следующего содержания: «В связи с начатой процедурой расторжения договора аренды между управлением имущественного комплекса областного совета и облгосадминистрацией, сообщаем о вашем выселении и опломбировании помещений, начиная с 5 июля».