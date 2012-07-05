Янукович уволил из СБУ человека Хорошковского

Президент Украины Виктор Янукович назначил Александра Якименко первым заместителем председателя Службы безопасности Украины, начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью центрального управления СБУ.

Текст соответствующего указа размещен на сайте главы государства.

Перед этим Президент освободил Владимира Рокитского от этой должности. Как добавляет Украинская правда, Рокитский был членом команды экс-главы СБУ Валерия Хорошковского.