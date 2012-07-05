Языковой закон принимали с нарушениями (стенограмма)
На сайте Верховной Рады появилась стенограмма голосования за законопроект "О принципах государственной языковой политики", из которой следует, что процедура голосования была нарушена.
Об этом пишет "Украинская правда".
Как сообщает издание, сперва председательствующий Адам Мартынюк спросил, кто за то, чтобы рассмотреть этот законопроект, – и за это проголосовали лишь 219 депутатов, чего было недостаточно.
Первый заместитель главы Верховной Рады поставил на голосование предложение вернуться к этому вопросу – и его поддержали 241 карточек депутатов.
После этого председательствующий должен был бы снова поставить на голосование предложение рассмотреть в сессионном зале законопроект №9073.
Однако вместо этого Мартынюк поставил на голосование "принять закон 9073" – и когда на табло высветилось "за" 248, он объявил: "Решение принято. Спасибо".
После этого из-за действий оппозиции в президиуме Верховной Рады проводить рассмотрение других вопросов стало невозможно – и через минуту Мартынюк поспешно закрыл заседание.