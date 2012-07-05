Языковой закон принимали с нарушениями (стенограмма)

Об этом пишет "Украинская правда".

Как сообщает издание, сперва председательствующий Адам Мартынюк спросил, кто за то, чтобы рассмотреть этот законопроект, – и за это проголосовали лишь 219 депутатов, чего было недостаточно.

Первый заместитель главы Верховной Рады поставил на голосование предложение вернуться к этому вопросу – и его поддержали 241 карточек депутатов.

После этого председательствующий должен был бы снова поставить на голосование предложение рассмотреть в сессионном зале законопроект №9073.

Однако вместо этого Мартынюк поставил на голосование "принять закон 9073" – и когда на табло высветилось "за" 248, он объявил: "Решение принято. Спасибо".

После этого из-за действий оппозиции в президиуме Верховной Рады проводить рассмотрение других вопросов стало невозможно – и через минуту Мартынюк поспешно закрыл заседание.



