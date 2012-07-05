Регионалы не хотят отправлять Литвина в отставку

Верховная Рада планирует завтра определиться с датой рассмотрения вопроса об увольнении с должности председателя ВР Владимира Литвина.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов.

В то же время А.Ефремов сказал, что, в сущности, вопрос отставки не обязательно может быть рассмотрен именно во время завтрашнего пленарного заседания.

«Завтра предусматривается включить в повестку дня этот вопрос и назначить день рассмотрения этого вопроса», - сказал А.Ефремов.

Кроме того, по его словам, за отставку депутаты будут голосовать бюллетенями, поскольку изменения к Регламенту не вступили в силу.

Лидер фракции Партии регионов отметил, что его политическая сила против увольнения В.Литвина. «Я не думаю, что парламент пойдет на увольнение спикера», - добавил он.

А.Ефремов также сообщил, что встречался сегодня с В.Литвиным в его кабинете, и донес до него позицию фракции Партии регионов относительно необходимости нахождения компромисса.

Он не исключил, что завтра может быть рассмотрено и заявление об увольнении вице-спикера Николая Томенко, если оно будет зарегистрировано.