В Раде гаснет свет, и смолкает мелодия
14:20, 05 июля 2012Политика
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Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Адам Мартынюк заявляет, что сегодняшние и вчерашние сбои в освещении помещений парламента происходят из-за проблем в городе.
Мартынюк жалуется на перебои
Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Мартынюк сказал на заседании парламента.
Вчера и сегодня в сессионном зале ВР происходят перебои с снабжением электроснабжением: гаснут лампы, а также время от времени исчезает мелодия, сопровождающая голосование.
«Это проблема города, а не наша внутренняя. Так что здесь вины управления делами нет», - сказал А.Мартынюк.
Он предположил, что футбольные болельщики «что-то повредили и еще осталось».
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