В Раде гаснет свет, и смолкает мелодия

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Мартынюк сказал на заседании парламента.

Вчера и сегодня в сессионном зале ВР происходят перебои с снабжением электроснабжением: гаснут лампы, а также время от времени исчезает мелодия, сопровождающая голосование.

«Это проблема города, а не наша внутренняя. Так что здесь вины управления делами нет», - сказал А.Мартынюк.

Он предположил, что футбольные болельщики «что-то повредили и еще осталось».