Сегодня оппозиция определится, что делать с митингующими

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил председатель совета Объединенной оппозиции «За Батькивщину!» Арсений Яценюк.

«Буквально через два часа у нас будет встреча всех оппозиционных сил, и мы будем принимать решение о том, каким образом дальше продолжать акцию. Есть несколько вариантов развития событий», - сказал А.Яценюк.

В свою очередь заместитель председателя ВР Николай Томенко отметил, что все прекрасно понимают, что участники митинга - живые люди.

«Мы же не можем говорить: Друзья, сидите на бетоне три месяца и ожидайте, пока власть договорится с Литвином. Это неуважение», - сказал он.

По словам Н.Томенко, если на момент закрытия сессии парламента (церемония запланирована на 12.00 6 июля - УНИАН) языковой закон не будет подписан, то это будет тактической победой.

«Как только создастся новая опасность легализации данного закона - мы будем адекватно действовать. Наши действия будут зависеть от степени опасности легализации закона о языках», - сказал вице-спикер.