Януковича предупредили: выборы в ВР станут критическим тестом

Парламентские выборы в Украине в этом году рассматриваются как критический тест для политической легитимности власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в обнародованном сегодня в Киеве продолжении отчета Freedom House относительно ситуации в Украине «Сигнал тревоги – раунд 2: в защиту демократии в Украине».

«Парламентские выборы, которые состоятся в октябре 2012 года, сейчас рассматриваются, как в Украине, так и за ее пределами, как критический тест для политической легитимности власти и демократических перспектив страны», - отмечается в отчете.

В документе указывается, что, несмотря на принятие нового избирательного закона, до сих пор существуют возможности для манипуляций. В частности, отмечается, что в соответствии с новым законом, у ЦИК есть полномочия решать, какие кандидаты имеют право баллотироваться в одномандатных округах, а окружные избирательные комиссии могут удалять наблюдателей с избирательных участков и будут отвечать за подсчет голосов и подведения итогов на основе данных, предоставленных участковыми избирательными комиссиями.

«Кроме того, избирательные комиссии обычно принимают решение большинством голосов, и, несмотря на то, что оппозиционные силы будут представлены в комиссиях, можно прогнозировать, что комиссии будут контролировать представители партии власти», - говорится в отчете.

Во Freedom House отмечают, что, как и на предыдущих выборах, в основе всех опасений относительно последствий нового закона о выборах и критического отношения к будущим парламентским выборам лежит системное недоверие по поводу намерений властной команды Президента Виктора Януковича.

«Это недоверие, несомненно, растет как среди гражданского общества Украины, так и среди заинтересованных международных наблюдателей. Его подпитывает, в частности, то, что широко считается выборочным преследование оппозиционных политиков, прежде всего, заключение Юлии Тимошенко, подкрепленное финансовым давлением на оппозиционные политические силы и независимые СМИ», - говорится в отчете.

В документе отмечается, что от того, какую среду создаст власть накануне выборов и каким образом она проведет эти выборы, напрямую зависит, будет ли репутация власти восстановлена или окончательно уничтожена.