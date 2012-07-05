Защитники языка пришли к администрации Януковича

Как передает корреспондент УНИАН, улица Шелковичная, на которой находится Администрация Президента, перекрыта кордоном милиции, которая не пропускает участников акции ближе к зданию АП.

Участники акции намерены передать обращение общественных организаций к Президенту Украины Виктору Януковичу, в котором отмечают, что подписание языкового закона приведет к расколу украинского общества и поставит страну фактически на грань гражданского конфликта.

В ближайшее время представители организаций планируют зарегистрировать данное обращение в Администрации Президента.

Как сообщал УНИАН, 3 июля ВР приняла закон «О принципах государственной языковой политики», инициированный народными депутатами от Партии регионов Сергеем Киваловым и Вадимом Колесниченко. Законом предусмотрено, что русский язык станет региональным в 13 административно-территориальных единицах Украины из 27-ми.