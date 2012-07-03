Кто голосовал за языковой закон

Как передает корреспондент УНИАН, в частности «за» проголосовали 190 из 194 депутатов фракции Партии регионов. Воздержался «регионал» Анатолий Коржев, а депутаты Сергей Харовский, Сергей Головатый и Сергей Василенко значатся как отсутствующие. В полном составе проголосовали 25 депутатов фракции КПУ и 19 из 20 депутатов фракции Народной партии. Не голосовал депутат из Народной партии Николай Рудченко. Принять данный закон также помогли два члена группы «Реформы ради будущего» Валерий Гацко и Евгений Константинов, 10 внефракционных. В частности, Александр Буряк, Богдан Губский, Игорь Воротнюк, Адам Мартынюк, Сергей Осыка, Валерий Писаренко, Олег Черпицкий, Валерий Шаманов, Олег Малич. При этом на сайте значится, что также проголосовала карточка Николая Томенко.

За принятие этого решения свой голос также отдал один депутат от фракции НУ-НС Игорь Палица. Ни один депутат от фракции «БЮТ-Батькивщина» не проголосовал за данный закон.

Всего проголосовало 248 из 364 народных депутатов.

В свою очередь Игорь Палица заявил, что не принимал участия в голосовании за проект Закона Украины "Об основах государственной языковой политики" в связи с его пребыванием за границей.

Как сообщает пресс-служба ВР, на этом говорится в заявлении депутата, переданном в Аппарат Верховной Рады Украины.