Янукович не будет выступать перед ВР: великовато обращение

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на брифинге народный депутат, представитель Президента в ВР Юрий Мирошниченко, отвечая на вопрос журналистов, будет ли презентовать В.Янукович в ВР свое послание.

По словам Ю.Мирошниченко, данное послание будет роздано народным депутатам.

Ю.Мирошниченко сообщил, что среди обязанностей Президента Украины есть обязанность относительно ежегодного послания. «Форма, в которой презентуется это послание, может быть в виде выступления Президента Украины, но, учитывая, что данный документ включает большое количество страниц, его огласить даже технически будет очень сложно», - объяснил он.

По словам Ю.Мирошниченко, В.Янукович в этом послании «опирался на работу экспертов, на работу представителей гражданского общества, и данный документ получился весьма и весьма объемным».

Он отметил, что представитель Президента в парламенте и существует для того, чтобы представлять позицию главы государства и отвечать на вопросы.

«Поэтому оптимальным режимом для презентации этого послания стала подготовка соответствующего издания, передача его в офисы народных депутатов, и мой брифинг, во время которого я бы ответил на все вопросы», - сказал Ю.Мирошниченко.