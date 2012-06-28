Содокладчики ПАСЕ о криминализации, Януковиче и срочном визите в Киев

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в информационной записке содокладчиков по итогам визитов в Украину 26-30 марта и 14-18 мая, утвержденной вчера на заседании Мониторингового комитета ПАСЕ в Страсбурге.

“Учитывая нарушение юридического процесса до настоящего времени, мы продолжаем испытывать серьезные сомнения в необходимости заключения бывших членов правительства. Пока их вина не будет доказана без сомнений в честном судебном процессе, их продолжительное заключение неприемлемо”, - говорится в записке.

Содокладчики отметили, что поднимали этот вопрос во время встречи с Президентом Украины Виктором Януковичем в мае, а также вопрос сомнений в том, не является ли обвинение бывших правительственных чиновников попыткой криминализации обычных политических решений.

“Поэтому мы призвали Президента использовать доступные для него юридические механизмы для освобождения этих лиц и решения вопроса в соответствии с европейскими стандартами”, - отметили М.Репс и М.Пурбе-Линден.

Они также обратили внимание на то, что во время встречи В.Янукович “казался открытым к нашим комментариям”, а также выразил готовность решить вопрос, однако лишь после завершения всех юридических процессов против бывших членов украинского правительства.

“Президент Янукович пообещал нам, что он примет необходимые политические решения для разрешения данной ситуации в соответствии с европейскими стандартами, если она не будет удовлетворительно решена судом”, - сказано в записке.

“Он пригласил нас обсудить шаги, которые необходимо предпринять, если его политическое вмешательство станет необходимым после решения кассационного суда”, - добавили М.Репс и М.Пурбе-Линден.

При этом в заключительных ремарках к записке докладчики отметили, что сразу после решения суда по кассационной жалобе Ю.Тимошенко они готовы срочно прибыть в Киев для обсуждения возможных шагов со стороны Президента, если от него поступит соответствующее предложение.