Оппозиция хочет создать комиссию, чтобы защитить Конституцию от Януковича

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время круглого стола по обсуждению программы объединенной оппозиции «Конституция Украины: необходимы ли изменения?» заявил председатель Совета объединенной оппозиции, председатель партии «Фронт Змін» Арсений Яценюк.

«Оппозиция предлагает и требует создать Временную специальную комиссию по вопросам защиты конституционного строя», - сказал А.Яценюк.

Он отметил, что основной мотив создания этой комиссии – обязать все ветви власти выполнять действующую Конституцию.

Кроме того, добавил А.Яценюк, эта комиссия должна ликвидировать фактически созданную монархию Президента Украины Виктора Януковича.

Он заметил, что за последние годы парламент принял такие изменения к действующему законодательству, которые совсем не отвечают Конституции.

В то же время в проекте постановления об образовании спецкомиссии указано, что ВСК должна внести на рассмотрение парламента проект закона об отмене некоторых законов Украины, положения которых противоречат Конституции и создают дисбаланс между ветвями власти в интересах Президента.

А.Яценюк также сказал, что спецкомиссия до завершения полномочий ВР текущего созыва должна подготовить концепцию основных изменений в Конституцию Украины, которые отразят основные основополагающие принципы демократического строя и правового государства.

«Концепция должна быть вынесена на всенародное обсуждение для того, чтобы на основании этой концепции следующий парламент и, хотел бы, чтобы это был следующий Президент, принимали решение о том, каким образом будет выписана новая Конституция», - сказал А.Яценюк.