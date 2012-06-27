Тимошенко делегировала Немырю в Брюссель

Председатель партии "Батькивщина", экс-премьер-министр Юлия Тимошенко уполномочила своего заместителя Григория Немырю представлять эту политическую силу на саммите Европейской народной партии, который состоится 28 июня в Брюсселе.

Как сообщает сайт Ю.Тимошенко, Г.Немыря представит европейским лидерам доклад о ситуации в Украине.

В саммите примут участие канцлер Германии Ангела Меркель, президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу, президент Европейского совета Герман ван Ромпей и другие.

В состав ЕНП входят 73 партии из 40 стран, в том числе руководители 16 стран Европейского Союза и 7 стран, которые не являются членами ЕС, а также 13 членов Еврокомиссии. ЕНП имеет самую большую фракцию в Европейском парламенте.