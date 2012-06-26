Луценко о Ющенко: Пчелы в падали не делают соты

Об этом в комментарии Gazeta.ua сказал экс-министр МВД Юрий Луценко.

Он прокомментировал образование союза "Правица".

"Насколько мне известно, лидер" Собора" Павел Жебривский (В состав объединения должны войти Наша Украина, Собор и УНП - ред.) уже сообщил о невозможности такого объединения, из-за исключительно вождистских принципов, которые исповедуют руководители этих политических сил", - отметил Луценко.

По его словам, все эти попытки Ющенко расширить политический процесс - обречены.

"Я и не сомневался в таком последствии многомесячных переговоров. Отсутствие Виктора Ющенко делает любые попытки перевернуть страницу, расширить рамки политического процесса обреченными. Он обладает уникальным даром не слышать людей, которые его окружают, и делать их со временем врагами. Трудно даже назвать, кого из числа соратников он еще не использовал и не выбросил. Как написал Шекспир, в "Короле Генрихе IV": "Зло редко уживается с добром, и пчелы в падали не делают соты".