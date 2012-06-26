Азаров винит в языковом противостоянии предыдущую власть
Азаров считает, что принятие языкового закона является реакцией на ущемление русского языка предыдущей властью Украины.
Принятие нового языкового закона является реакцией на притеснение русского прежней властью Украины.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров сказал в интервью Владимиру Познеру в его программе «Познер» на российском Первом канале.
«Прежде всего, принятие этого закона – это реакция на то, что та власть, которая управляла Украиной в течение предыдущих 5 лет, занималась вытеснением русского языка из всех сфер общения. Если бы наши предшественники не проводили такую политику, то этот вопрос не был бы таким острым», - заявил Н.Азаров.
Он напомнил, что правительство Юлии Тимошенко «приняло решение о запрете детям и учителям говорить на переменах на русском языке», но сейчас такое решение отменено.
Как сказал Н.Азаров, что предыдущий глава НАК «Нафтогаз Украины» в Москве требовал переводчика с русского на украинский язык.
По его мнению, это абсурдная ситуация, когда в Украине половина населения страны считает русский язык родным.
По словам Н.Азарова, что Тарас Шевченко в быту разговаривал на русском, писал дневники, письма и прозу на русском языке.
«Если мы продекларировали стремление идти в Европу, тогда давайте брать от Европы самое лучшее – в Швейцарии четыре государственных языка, в Финляндии – два, и так далее», сказал он.
На вопрос, является ли он сторонником придания русскому языку статуса государственного, Н.Азаров ответил: «Мы считаем, что надо двигаться так, как позволяет ситуация в стране».
По словам премьера, Партия регионов настаивает на принятии закона, который закрепит в тех регионах, где распространен тот или иной язык, права учиться и обращаться в государственные учреждения на своем родном языке.