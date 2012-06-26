Азаров винит в языковом противостоянии предыдущую власть

Принятие нового языкового закона является реакцией на притеснение русского прежней властью Украины.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров сказал в интервью Владимиру Познеру в его программе «Познер» на российском Первом канале.

«Прежде всего, принятие этого закона – это реакция на то, что та власть, которая управляла Украиной в течение предыдущих 5 лет, занималась вытеснением русского языка из всех сфер общения. Если бы наши предшественники не проводили такую политику, то этот вопрос не был бы таким острым», - заявил Н.Азаров.

Он напомнил, что правительство Юлии Тимошенко «приняло решение о запрете детям и учителям говорить на переменах на русском языке», но сейчас такое решение отменено.

Как сказал Н.Азаров, что предыдущий глава НАК «Нафтогаз Украины» в Москве требовал переводчика с русского на украинский язык.

По его мнению, это абсурдная ситуация, когда в Украине половина населения страны считает русский язык родным.

По словам Н.Азарова, что Тарас Шевченко в быту разговаривал на русском, писал дневники, письма и прозу на русском языке.

«Если мы продекларировали стремление идти в Европу, тогда давайте брать от Европы самое лучшее – в Швейцарии четыре государственных языка, в Финляндии – два, и так далее», сказал он.

На вопрос, является ли он сторонником придания русскому языку статуса государственного, Н.Азаров ответил: «Мы считаем, что надо двигаться так, как позволяет ситуация в стране».

По словам премьера, Партия регионов настаивает на принятии закона, который закрепит в тех регионах, где распространен тот или иной язык, права учиться и обращаться в государственные учреждения на своем родном языке.