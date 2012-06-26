Эксперт говорит, что у банков нет денег на выполнение программы Януковича

Эта программа не более чем предвыборная технология власти, которая в полном объеме не может быть выполнена, утверждает президент Ассоциации украинских банков Александр Сугоняко, которого цитирует 5 канал.

«Для того, чтобы кредитовать на 15 лет, на 10 лет ипотеку, банк должен иметь долгосрочный ресурс, и риски должны быть сведены в пределах тех, которые можно перекрыть. А если это не так? И когда Национальный банк заявляет о том, что в банковской сфере денег таких достаточно, а банк, конкретный банк, причем один из государственных банков заявляет - у нас таких средств нет. Так кто говорит неправду?" - отметил банкир.

«Массовая ипотека - это массовая «трепотека», предвыборный треп по ипотеке. Потому что в жилье нуждаются сотни тысяч, миллионы людей, а реально получают единицы. Говорят о доступном жилье - доступный треп, потому что нет ресурсов у наших банков на долгие кредиты. Три процента - при том, что кредитная ставка двадцать процентов, а государство говорит тринадцать, для банков остается шесть, неизвестно откуда взялись. Реально, финансовые институты не способны тянуть этот проект…», - заявил он.