Завтра немецкий врач решит, сможет ли Тимошенко быть в суде

Врач-физиотерапевт из берлинской клиники "Шарите" Аннет Рейсхауэр сегодня прибыла в Центральную клиническую больницу "Укрзализныци" в Харькове для продолжения лечения экс-премьера Юлии Тимошенко.

Как передает корреспондент УНИАН, А.Рейсхауэр прибыла в больницу сегодня днем.

Врач не смогла ответить на вопрос, сможет ли Ю.Тимошенко принимать участие в судебном заседании Киевского районного суда по делу ЕЭСУ, которое состоится 25 июня. "Завтра будет осмотр и завтра будем решать", – сказала А.Рейсхауэр.

Она также отметила, что будет в Харькове до понедельника или среды. "У меня билет с открытой датой вылета", – отметила А.Рейсхауэр.

Как сообщал УНИАН, судья Киевского районного суда Харькова вызывает Ю.Тимошенко 25 июня в суд для участия в судебном процессе по делу ЕЭСУ.

В свою очередь комиссия Минздрава Украины в связи с проблемами со здоровьем, которые имеет Ю.Тимошенко, рекомендовала суду создать надлежащие условия для пребывания экс-премьера на судебном заседании.

В то же время защитник экс-премьера Сергей Власенко возмущен намерением власти насильно доставить Ю.Тимошенко в суд.

Он заявил, что состояние здоровья Ю.Тимошенко могут определять только медики «Шарите», а не сформированная властью медкомиссия.

С.Власенко отметил, что до конца этой недели в Украину должны прибыть немецкие врачи, и тогда можно будет «о чем-то говорить».