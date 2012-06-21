Ставнийчук: Конституционная Ассамблея дает основания для оптимизма

Это подчеркнула Советник Президента Украины, секретарь Конституционной Ассамблеи Марина Ставнийчук на первом заседании Ассамблеи, сообщает пресс-служба главы государства.

В современных политико-правовых реалиях, отметила она, это дает основания для оптимизма об эффективной работе Конституционной ассамблеи и создании открытого профессионального формата для дискуссии о модернизации Конституции. М.Ставнийчук добавила, что речь идет также о создании принципов для достижения высокого уровня общественного восприятия и возможностей политического консенсуса при дальнейшей процедуре внесения изменений в Основной Закон.

Советник Президента напомнила, что в состав Конституционной Ассамблеи сегодня входят 95 человек, рекомендуемых по результатам публичных обсуждений.

Секретарь Конституционной ассамблеи акцентировала внимание на том, что в Конституционной ассамблее созданы паритетные условия представительства всех политических сил Украины - наряду с парламентскими фракциями и депутатскими группами, право на внесение кандидатур в состав Ассамблеи предоставляется политическим партиям, которые на последних общенациональных выборах получили поддержку больше 100 тыс. избирателей и, вероятно, могут быть представлены в будущем парламенте.

«К сожалению, до сих пор остаются неиспользованными квоты пяты кандидатур от отдельных политических сил», - заметила М.Ставнийчук. При этом, отметила она, Президент предоставил политическим силам, которые не подали кандидатур в Конституционную ассамблею, возможность вносить предложения в течение всей ее деятельности.

М.Ставнийчук также подчеркнула, что при формировании персонального состава Конституционной ассамблеи глава государства поддержал все внесенные ему кандидатуры без исключений.

Советник Президента отметила, что, учитывая задачу Конституционной ассамблеи, более половины ее состава - это ученые-конституционалисты и другие специалисты в отрасли права. «Члены Конституционной ассамблеи работают на общественных началах и имеют равные права», - также заметила она.

С целью гарантирования надлежащего уровня легитимности и самостоятельной работы при формировании Ассамблеи в полной мере учтены рекомендации Европейской Комиссии «За демократию через право», подчеркнула М.Ставнийчук.

По ее словам, по состоянию на начало деятельности Конституционной Ассамблеи в ее состав входят 73 ученых. Среди них 10 академиков, 6 членов-корреспондентов Национальной академии наук Украины, 39 докторов юридических наук, 4 доктора философских наук, по 3 доктора экономических и политических наук, 2 доктора исторических наук. Она добавила, что в Конституционной ассамблее представлены все пять отделений Национальной Академии правовых наук Украины и четыре ее региональных научных центра.

М.Ставнийчук сообщила, что состав Конституционной ассамблеи сформирован также за счет включения 13 руководителей высших учебных заведений, которые имеют серьезные юридические, философские, политологические школы. Среди них: Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», Национальный университет «Одесская юридическая академия», представлены также Национальный университет «Киево-Могилянская академия», Львовский национальный университет имени Ивана Франко.

Она добавила, что среди членов Конституционной ассамблеи представлены 22 ведущих общественных объединения Украины, которые могут выступить «практически основателями позиции гражданского общества в вопросах обновления Конституции Украины». М.Ставнийчук также отметила присутствие в работе Ассамблеи профессиональных общественных организаций законодателей.

Участие в роботе Конституционной ассамблеи принимают представители крупнейших профсоюзных объединений - Федерации профсоюзов Украины и Конфедерации свободных профсоюзов Украины, что было фактически одобрительно оценено офисом Международной организации труда в Украине. Все три Ассоциации в сфере местного самоуправления в Украине также имеют своих представителей в составе Конституционной ассамблеи.

«Несмотря на заявления со стороны оппозиционных сил и жесткую дискуссию в самом гражданском обществе есть принципиальное согласие ведущих независимых аналитических центров работать в Конституционной Ассамблее. В их списке присутствуют такие авторитетные «мозговые центры» как Центр им. Разумкова, Центр политико-правовых реформ, Институт правовой политики, общественное партнерство «Новый гражданин» и другие», – подчеркнула секретарь Конституционной ассамблеи.