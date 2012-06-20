Янукович поблагодарил трех своих предшественников

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на первом заседании Конституционной ассамблеи.

«Убежден, что после выборов к нам присоединятся новые политические силы – оппозиция, которые также примут участие в формировании Основного Закона», - сказал В.Янукович.

Вместе с тем он поблагодарил первого Президента Украины Леонида Кравчука, который согласился возглавить ассамблею, а также экс-президентов Леонида Кучму и Виктора Ющенко за участие в работе этого органа.

«Убежден, что та мудрость, которая будет существовать в этом зале, она создаст все условия для подготовки такого документа, о котором мы и мечтали», - сказал В.Янукович.

Он также приветствовал тот факт, что в работе комиссии принимают участие председатель Верховной Рады Владимир Литвин и лидеры фракций и комитетов парламента, что, по убеждению В.Януковича, будет способствовать успешному прохождению новой Конституции через парламент.

Обращаясь ко всем политическим силам и должностным лицам, он призвал не политизировать работу ассамблеи, а подготовить документ, который будет отвечать наивысшим демократическим стандартам.

«Я еще раз обращаюсь ко всем политическим силам: отбросить политиканство, подняться выше узкопартийных интересов и не руководствоваться только парламентскими выборами», - сказал В.Янукович и добавил, что «развитие страны должно быть высшим приоритетом для всех политиков».

В.Янукович сообщил, что обратился в европейские институты с приглашением приобщиться к работе Конституционной ассамблеи, направив своих специалистов.