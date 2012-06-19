Политолог: Ющенко стал для КСД «чужим»

Комитет сопротивления диктатуре исключил из своего состава партию экс-президента Украины Виктора Ющенко “Наша Украина” из-за того, что он стал для КСД «чужим».

Такое мнение в комментарии УНИАН выразил председатель Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.

Он объяснил, что с В.Ющенко КСД не достиг бы нужных договоренностей, ведь он для них «чужой» сейчас, особенно после процесса над экс-премьер-министром Украины Юлией Тимошенко. «С Наливайченко они могли бы договариваться, с Ющенко они договариваться не будут», - добавил В.Фесенко.

Он отметил, что экс-председатель СБУ Валентин Наливайченко, который ранее вышел из партии, в отличие от В.Ющенко активно участвовал в работе КСД. «Очевидно, что сам Ющенко и его окружение не хотят принимать участие в КСД. Поэтому присутствие «Нашей Украины» в КСД было номинальным» - сказал он.

Отныне, по мнению В.Фесенко, «Наша Украина» не будет брать роли в объединительных процессах – ни в партийном формате, в рамках объединенной оппозиции, ни по мажоритарным округам. «Для объединенной оппозиции участие «Нашей Украины» в объединительных процессах абсолютно не критично», - добавил политолог.

«Если Ющенко и создаст какое-то объединение, дай Бог, чтобы они набрали процент или немного больше», - констатировал В.Фесенко.

В то же время «сотрудничество с режимом Виктора Януковича», которое партия «Батькивщина» назвала одной из причин исключения «Нашей Украины», В.Фесенко назвал скорее поводом, чем реальной причиной.

В свою очередь директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала выразил мнение, что «Наша Украина» без ребрендинга фактически остается, мягко скажем, политическим пенсионером, от которого уже ничего не зависит». Он добавил, что выход из партии В.Наливайченко, по его мнению, стал своеобразным катализатором для исключения «Нашей Украины» из КСД.

Тем более, заметил В.Бала, слухи о том, что В.Ющенко собирается образовать свою отдельную оппозицию и возвращаться в большую политику, не добавляют оптимизма членам КСД для того, чтобы связывать себя с ним накануне парламентских выборов.

«С точки зрения перспектив, наличие «Нашей Украины» с Виктором Андреевичем Ющенко – это минус для объединенной оппозиции», - констатировал В.Бала.

Как сообщал УНИАН, 22 мая экс-председатель СБУ В.Наливайченко сложил с себя полномочия председателя политического совета партии "Наша Украина" и остановил свое членство в партии.

15 июня Комитет сопротивления диктатуре исключил из своего состава партию В.Ющенко “Наша Украина”. Соответствующее решение было принято «в связи с систематическим нарушением “Нашей Украиной” предыдущих решений КСД и сотрудничество с режимом В.Януковича», объяснили в “Батькивщине”.