Регионалы нашли друзей среди партнеров

Об этом он заявил сегодня, 18 июня, комментируя свой визит в Украину, сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов.

По словам Б.Либерадски, группа социал-демократов договорилась с лидерами Партии регионов о визите в Украину членов Европарламента. «Эти визиты должны стать форумом для обсуждения вопросов относительно программы Партии регионов на будущих выборах», - заметил он.

«Я посетил две области: Черкасскую и Донецкую, где встречался с губернаторами и активистами Партии регионов. Целью этих встреч было ознакомление членов Партии регионов с программой европейских социал-демократов. Кроме этого, мы обменивались мнениями с украинскими партнерами относительно программных тем и идеологической стратегии Партии регионов», - сообщил депутат Европарламента.

Он отметил то, что социал-демократические принципы – это работа для всех, справедливая заработная плата, соблюдение прав человека, свобода личности, свобода религии и вероисповедания, справедливое распределение результатов экономического роста. «Именно эти базовые ценности близки для членов Партии регионов», - отметил Б.Либерадски.