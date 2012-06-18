Тимошенко подаст в суд на Януковича

Об этом на брифинге в Харькове сообщил журналистам защитник экс-премьер-министра Сергей Власенко, информирует пресс-служба партии «Батьківщина».

По его словам, Ю.Тимошенко благодарна Президенту В.Януковичу за то, что он в зарубежных СМИ «признал себя заказчиком репрессий против лидера оппозиции».

С.Власенко напомнил, что в интервью «Блумберг» 13 июня В.Янукович заявил, что Ю.Тимошенко вроде бы принимала участие в преступлениях, которые ей инкриминируются, в частности, в убийстве депутата Евгения Щербаня.

Защитник отметил, что лидер украинской оппозиции не имела возможности сразу отреагировать на все заявления из-за «осложненной коммуникации», поэтому делает это сейчас.

«Впервые Юлия Владимировна благодарна Виктору Януковичу за то, что он честно и откровенно признался на весь мир, что является заказчиком репрессий против нее, признав ее виновной без суда, а кое-где даже без следствия», - сказал С.Власенко.

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«Блумберг» – агентство, которое распространяет информацию по всему свету. Тимошенко еще раз благодарна Януковичу за то, что он предоставил ей возможность защитить свое имя не только в проданных и манипулятивных украинских судах, признающих только суд Линча по заказу Януковича, но и в демократических странах, где существует правосудие», - отметил защитник.

По его словам, начиная с сегодняшнего дня, Ю.Тимошенко формирует команду юристов, которые будут представлять ее интересы в разных странах «с целью привлечь к суду людей наподобие Януковича».

«Во время всех судебных процессов будут рассмотрены все те абсурдные обвинения, которые прозвучали в интервью Януковича», - резюмировал С.Власенко.

Как сообщал УНИАН, В.Янукович не исключил причастности Ю.Тимошенко к убийству Е.Щербаня

«Все, что касается Ю.Тимошенко, – история идет не один десяток лет. Преступления, совершенные в разных уголовных делах, были совершены при участии Ю.Тимошенко. Это не секрет для всего мира – это произошло. Включая убийство Щербаня. На это были мотивы», - сказал В.Янукович в интервью агентству Bloomberg.