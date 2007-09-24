В НУ-НС идею Тимошенко считают авантюрой

Кандидат в депутаты от блока “Наша Украина – Народная самооборона”, народный депутат І, ІІ и ІV созывов Степан ХМАРА убежден, что отказ от призыва на срочную воинскую службу с 1 января 2008 года может привести к развалу армии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

“Заявление Юлии ТИМОШЕНКО о переходе на контрактную службу с 1 января 2008 года – это очень не обдуманное авантюрное заявление”, - сказал С.ХМАРА.

Он уверен, что обеспечить финансовыми ресурсами это предвыборное обещание абсолютно невозможно. По словам С.ХМАРЫ, на эти потребности нужно было бы выделить сразу как минимум 20 млрд. грн., а для перехода на контракт других силовых структур – СБУ, Госпогранслужбы, МВД - нужно выделить одновременно около 100 млрд. грн.

“Сразу набрать профессиональных контрактников, обустроить им жилье – невозможно. То есть, если с 1 января приступить к реализации этого проекта - это подорвет Вооруженные силы и может вызвать развал армии вообще”, - сказал С.ХМАРА, добавив, что, кроме того, переход на контракт лишает юношей их священного долга защищать Родину.

Он убежден, что армия это не только воинская служба, но и важное патриотическое воспитание юношей. С.ХМАРА считает, что переход на контрактную службу должен происходить постепенно и не в полном объеме. В частности, контрактниками должны комплектоваться в первую очередь элитные войска - аэромобильные войска, спецназ и технические подразделения.

С.ХМАРА отметил, что целый ряд стран, которые являются членами НАТО, в частности Польша, Германия, не отказываются от призыва на срочную воинскую службу.

“Такие необдуманные заявления наносят вред нашей национальной безопасности, в частности, военной безопасности и Вооруженным силам в целом. Выборы выборами, но шутить безопасностью государства недопустимо и безответственно”, - сказал С.ХМАРА.

Он добавил, что пока не определились четкие сроки вступления Украины в НАТО, необходимо прекратить сокращение армии. По мнению С.ХМАРЫ, количество личного состава в Вооруженных силах Украины должно составлять минимум 250 тыс. человек.

В свою очередь заместитель председателя ЦК Общества содействия обороны Украины, полковник Владимир ШЕВЧЕНКО выразил уверенность, что срочная служба нужна в современных условиях меньше для защиты воинской службы, а больше для воспитания молодежи.

Как сообщал УНИАН, Блок Юлии Тимошенко взял на себя обязательство отменить с января 2008 года призыв на срочную военную службу, а до 2009 года перевести армию на профессиональную основу.