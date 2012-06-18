Кожемякин носил на экспертизу украшения своей жены

Бриллиантовые украшения, в которых журналисты заметили жену председателя парламентской фракции «БЮТ-Батькивщина» Андрея Кожемякина на благотворительном балу оказались камнями производства «Сваровски» - Андрей Кожемякин продемонстрировал заключение экспертизы в эфире ток-шоу «Портреты с Сергеем Дорофеевым» на «5 канале».

«Была информация, что якобы на Пушкинском благотворительном балу, где мы были с женой, на ней бриллианты на сумму миллиона долларов. Я принес эти «якобы бриллианты», хотя это прекрасное производство «Сваровски». И вот я сделал экспертизу - я вам оставляю, если будут журналисты, которые захотят сделать отдельно экспертизу, чтобы не указывать, что стоит миллионы, и не лить грязь на политика и его жену…», - объясняет Кожемякин .