Кужель: власть держит людей за быдло

Как передает кореспондент УНИАН, об этом она сообщила сегодня, посещая Полтаву и встречаясь с предпринимателями.

По ее словам, на парламентских выборах не будет противостояния между партиями, будет решаться вопрос существования Украины.

«Это будет битва за Украину, потому что если победит эта власть, то Украины не будет, они ее разделят», - сказала А.Кужель.

Политик призвала всех непременно прийти на выборы, акцентируя на том, что «плохих политиков выбирают порядочные люди, которые не ходят на выборы»:

«Сфальсифицировать можно только 10%, об этом все знают. Поэтому если придет только 50%, то это будет победа для власти. Если 80%, то это будет наша победа. А голосовать крайне необходимо, поскольку они уже ничего не боятся, потому и держат нас за "быдло". Последний пример - это 12 тысяч социальных работников, которые за наши деньги будут агитировать за власть», - подчеркнула А.Кужель.

Как сообщал УНИАН, после решения Сергея Тигипко объединить «Сильную Украину» с Партией регионов, А.Кужель сложила свои полномочия заместителя лидера партии и начала заниматься созданием гражданского общества в Украине.