Киселев: европейские политики понимают – Тимошенко наказана законно

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службы Партии регионов.

«Те европейские политики, которые пытаются защищать Ю.Тимошенко, должны понимать, что она осуждена за превышение служебных полномочий. На основании сфальсифицированного ею постановления Кабмина подписаны кабальные для Украины газовые контракты», - заявил В.Киселев.

«То есть нельзя говорить, что обвинения в отношении бывшего премьер-министра по «газовому делу» – необоснованные, а тем более - политические», - добавил он.

Также относительно заявлений депутатов Европейского парламента Ребекки Хармс и Вернера Шульца на вчерашнем брифинге в Харькове по поводу газовых соглашений Ю.Тимошенко, народный депутат от ПР подчеркнул, что «эти соглашения не были на пользу Украины». «Ю.Тимошенко дала разрешение на подписание соглашений, которые были крайне невыгодными для Украины, и сделала это без решения Кабмина», - сказал он.

«Европейские политики понимают – Ю.Тимошенко наказана законно, и в то же время некоторые из них требуют ее освободить. По-моему, здесь надо искать другую причину их заинтересованности в ее освобождении. Может, некоторые европейские политики, защищая экс-премьера Украины, примеряют ее ситуацию на себя, и у них есть на то причины?», - резюмировал депутат.