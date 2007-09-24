Немировский купил Тимошенко и Шуфрича, потому что ”очень много выпил”

В столичном клубе Arena Night Club прошел второй благотворительный аукцион "Политический театр кукол", организованный клубом деловых женщин Modus Vivendi. Самым дорогим лотом, как и на прошлогоднем аукционе, оказалась кукла, изображающая лидера БЮТ Юлию Тимошенко. О ходе торгов рассказывает "Коммерсант -Украина".

Первый благотворительный аукцион по продаже кукольных копий известных политиков столичный клуб деловых женщин Modus Vivendi провел накануне парламентских выборов 2006 года. Вторую распродажу кукол, изображающих украинских политиков, подготовили к выборам, которые назначены на 30 сентября. Средства, полученные от аукциона, будут направлены на финансирование клиник, в которых лечат детей, больных лейкемией, так что можно сказать, что политическая нестабильность хоть кому-то идет на пользу.

К назначенному времени зал Arena Night Club был полон. При этом организаторы постарались пригласить как можно больше потенциальных покупателей, поэтому любителей привлекать к себе внимание прессы за столиками с сырами и тарталетками почти не было. Зато там можно было увидеть кандидата в депутаты от БЮТ Валерия Писаренко в компании однопартийца Богдана Губского, главу наблюдательного совета банка "БИГ Энергия" Владимира Плечуна, почетного президента "Украинской продовольственной компании" Павла Костенко, президента клиники "Борис" Михаила Радуцкого и председателя правления Родовид Банка Дениса Горбуненко.

На этом фоне особенно ярким стал визит кандидата в депутаты от Партии регионов Валерия Коновалюка, которого, как сообщили Ъ в оргкомитете аукциона, звать не собирались, однако он настоял. Как и следовало ожидать, господин Коновалюк рассказал журналистам о социальной ответственности и моральном долге. После этого он присел за столик у самой сцены, послушал представление первого лота (куклы президента Виктора Ющенко в образе Супермена) и, заявив: "Пора и мне совершить подвиг", удалился. Этот демарш не остался незамеченным и сопровождался неодобрительным взглядом президента Modus Vivendi, владелицы фитнес-центра "Фаворит" Евгении Губской и ироническими выкриками с мест "А как же дети?" и "Молодец, отпиарился".

Тем временем кукла президента стремительно дорожала. Стартовая цена – $1000 – сначала резко поднялась до $15 тыс., затем до $25 тыс. и, в конце концов, за $35 тыс. куклу купил кандидат в народные депутаты от блока КУЧМА Лев Миримский. Он пообещал подарить ее второму президенту Украины Леониду Кучме. Следующей продана была кукла мэра Киева Леонида Черновецкого: за $25 тыс. трехголового, шестирукого инопланетянина приобрел председатель правления Народного фонда развития и поддержки науки, культуры и спорта "Сузирья" Артак Товмасян. За $8 тыс. ушли изображения лидера Социалистической партии Александра Мороза (в образе доброго привидения), бывшего спикера Верховной рады Владимира Литвина, кандидата в народные депутаты от Партии регионов Раисы Богатыревой и лидера блока КУЧМА Александра Волкова. Куклу господина Мороза купил депутат Киевского областного совета Константин Бондарев, которого в июле прошлого года исключили из Соцпартии. За $11 тыс. совладелец Банка регионального развития Валерий Ксензенко приобрел куклу бывшего министра внутренних дел Юрия Луценко в образе Гарри Поттера, а кукла Виктора Януковича в костюме Человека-паука обошлась депутату Луганского областного совета Сергею Шахову в $25 тыс. – "дешевле Тойоты", отметил ведущий аукциона Дмитрий Оськин.

Самым веселым моментом торгов стало представление куклы собственника группы "Систем Кэпитал Менеджмент" Рината Ахметова в образе волшебника Гэндальфа из трилогии "Властелин колец". По этому поводу конферансье из Comedy Club Ukraine, которые весь вечер говорили по сценарию, не выдержали и пошутили: "В отличие от Рината Леонидовича, Гэндальф не нанимал румына, чтобы руководить кривоногими гоблинами", имея в виду футбольную команду "Шахтер" и ее главного тренера Мирчу Луческу. После того как хохот в зале прекратился, кукла господина Ахметова быстро нашла владельца: за $50 тыс. ее купил мужчина, скромно назвавшийся "шахтером из Луганска".

Настоящим героем вечера стал генеральный директор компании "Бруклин-Киев" Олег Немировский, для разминки купивший за $17 тыс. куклу министра по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестора Шуфрича в костюме Нео из "Матрицы", а потом – за $102 тыс.– куклу Юлии Тимошенко в образе Женщины-кошки. Объясняя причины своей невиданной щедрости, господин Немировский "путался в показаниях". "Однопартийцев не сдают!" – заявлял он после покупки куклы господина Шуфрича, с которым заседал в парламенте IV созыва от СДПУ(о). "А как же любовь?" – удивлялся он вопросам о покупке куклы госпожи Тимошенко в пару к кукле министра. И, наконец, признался: "Я, кажется, очень много выпил".