Партия регионов захватила Майдан

Приверженцы Партии регионов установили палатки на Майдане Независимости в Киеве.

По словам корреспондента "Украинской правды", три большие воинские палатки установлены возле здания Главпочтамта и обставлены флагами Партии регионов.

Людей в палатках нет, вокруг присутствуют некоторые активисты. Вместе с тем на противоположной стороне Майдана, возле монумента Независимости продолжается установление сцены, для чего "регионалы" преградили практически всю площадь вплоть до проезжей части.

Вокруг сцены присутствуют свыше 50 приверженцев Партии регионов.

Как известно, на прошлой неделе Партия регионов помешала блоку "Наша Україна – Народна самооборона" установить сцену на этом месте, мотивируя это отсутствием разрешения у своих политических оппонентов.

Вместе с тем, разрешения на установление своей сцены в "регионалов" также не было. Позднее, в воскресенье вечером возле монумента Независимости началось монтирование сцены Партии регионов.