Грищенко объяснил итальянцам, за что сидит Тимошенко

Когда канцлер Германии Ангела Меркель и другие европейские политики поддерживают экс-премьер-министра Украины Юлию Тимошенко, «они тем самым поддерживают возможность решать проблемы за счет украинского народа».

Отвечая на вопрос журналиста итальянского издания, К.Грищенко отметил, что «в 2009 году Тимошенко нарушила действующий на то время закон. Она дала разрешение на подписание соглашения по газу, которое было очень невыгодным для Украины, без решения Кабинета министров». «Это было сделано по просьбе Германии и других европейских правительств, которые настаивали на том, чтобы быстрее решить тогдашний газовый кризис, когда были прекращены поставки топлива в страны ЕС. Главное то, что этот вопрос был решен за спиной украинского народа. Когда Меркель и другие поддерживают Тимошенко, они тем самым поддерживают возможность решать проблемы за счет украинского народа», - подчеркнул К.Грищенко.

Он также отметил, что «Европейское футбольное первенство проводится не для политиков. Мы их не просим ехать в Украину и смотреть матчи. Мы ожидаем, что они приедут, поскольку болельщики есть у всех звеньях общества. Но если кто-то из них хочет остаться дома и не желает поддержать свою команду, тогда там будут другие люди, которые эту поддержку им окажут», - отметил министр.