Томенко: пора считать, сколько украдено на Евро-2012

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Н.Томенко.

Он напомнил, что когда правительство убеждало парламент в необходимости разрешить на короткий период проводить государственные закупки для Евро-2012 без тендера, соответствующее решение было принято при условии, что правительство каждые полгода будет информировать народных депутатов об использовании этих средств.

«Большинство парламента попросило пойти на такой беспрецедентный шаг использования государственных финансов с гарантией, что правительство будет систематически отчитываться перед парламентом и информировать украинское общество, как и куда идут эти средства», - отметил вице-спикер. Однако, сказал он, несмотря на неоднократные требования оппозиции, правительство и парламентское большинство отказываются отчитаться в Верховной Раде по этому вопросу.

По словам Н.Томенко, «попытка перевести дискуссию в то, что и предыдущее правительство неэффективно использовало средства, мягко говоря, непродуктивна».

Он отметил, что за последние 5 лет (с момента принятия решения о проведении в Украине Чемпионата Европы по футболу), кроме нынешнего, работали еще два правительства - Виктора Януковича и Юлии Тимошенко.

Вице-спикер напомнил, что во времена правительства Ю.Тимошенко он был одним из инициаторов создания специальной следственной комиссии, которую возглавили представители оппозиции, по проверке использования средств на реконструкцию НСК «Олимпийский» и в целом на Евро. Н.Томенко добавил, что эта комиссия действовала на протяжении года (с мая 2009 по май 2010) и благодаря общей позиции и большинства, и оппозиции в парламенте осуществлялся контроль за использованием средств.

По словам Н.Томенко, тогда совместными усилиями удалось убедить власть, что смета расходов на НСК «Олимпийский» должна составлять не более 3 млрд грн, а спортивные объекты, размещенные возле стадиона, не будут мешать проведению чемпионата и их необходимо сохранить. К сожалению, заявил он, в период деятельности нынешнего правительства и смета расходов на НСК выросла в геометрической прогрессии, и, вопреки действующему законодательству, снесены все спортивные объекты вокруг НСК «Олимпийский».

Н.Томенко также отметил, что не видит никаких проблем сегодняшнему правительству и правоохранительным органам проверить, как использовались средства на Евро в период Президента Виктора Ющенко и премьер-министра Ю.Тимошенко, поскольку «большинство чиновников, которые тогда отвечали за Евро, сегодня работают в команде В.Януковича».

«Если есть желание проверить весь пятилетний период, начиная с деятельности правительства В.Януковича, правительства Ю.Тимошенко и, безусловно, последнего периода, когда средства на Евро распределялись без тендерных закупок, – это хорошо и правильно», - отметил Н.Томенко.

Он обратил внимание на то, что уже сегодня в СМИ эксперты говорят о необходимости расшифровать финансирование за бюджетные средства таких уникальных и фантастически дорогих объектов, как НСК «Олимпийский», донецкий аэропорт с VIP-терминалом, вертолетный комплекс в Каневе, а также расходы из бюджета на рекламную кампанию за рубежом и внутри страны и многое другое.

Н.Томенко отметил, что, по убеждению оппозиции, Евро-2012 - чрезвычайно важное и ответственное событие для Украины и украинского народа, поэтому, безусловно, инициирование отчета и проверки надо делать после его завершения. «И тогда никакие политические или истерические аргументы чиновников не станут препятствием перед информированием общественности», - подчеркнул он.

Коментируя намерение представителей власти обратиться в суд, вице-спикер заметил, что «суды, конечно, будут».

«Суды будут, но перед тем, как передать дело о расхищении бюджетных средств в суд, надо, чтобы соответственно состоялся отчет в Верховной Раде, прошла проверка Государственной финансовой инспекции и Счетной палаты, провела свое расследование Генеральная прокуратура, а тогда уже, очевидно, дело дойдет до судов», - сказал Н.Томенко.

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Как сообщал УНИАН, 9 июня Нацагентство по Евро-2012 заявило, что требует от Н.Томенко подтвердить факты злоупотреблений во время подготовки к Чемпионату Европы по футболу или опровергнуть свои заявления, во избежание судебных разбирательств.