Нацагенство по подготовке к Евро грозит Томенко судом

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов.

Как говорится в заявлении Нацагентства, переданном Информационному центру «Украина-2012», «если оппозиция хочет серьезно расследовать дело по хищению средств на подготовку к Евро-2012, ей необходимо обратиться к правительству Юлии Тимошенко, которое, имея около 5 лет на подготовку, было обязано определить перечень объектов, провести тендеры по показателям: сроки, цена, качество, и определить победителя».

В заявлении отмечается, что «если бы работа предыдущего Кабмина была успешной, Национальное агентство по вопросам подготовки к Евро должно было получить от предыдущего правительства только графики платежей и следить за качеством выполнения работ. Вместо этого правительство Ю.Тимошенко оплатило заказ на сумму почти в 4 млрд гривен финансовым спонсорам ее избирательной кампании, которые полностью провалили подготовку Украины к Евро-2012. А команда Нацагентства действовала исключительно в правовом поле и с высокой финансовой дисциплиной».

«Вся сумма, израсходованная на подготовку к Евро-2012, составила не больше, чем полугодовая переплата за газ по контракту, подписанным Юлией Тимошенко на 10 лет вперед», - отмечают в Нацагентстве.

Поэтому команда Евро-2012 требует от Н.Томенко подтвердить факты злоупотреблений или опровергнуть свои заявления.

«Очень странно слышать эти обвинения от человека, чьим единственным достижением в новейшей истории Украины является продюсирование «легендарной» группы «Гринджолы». Команда Евро-2012 готова к любым расследованиям при участии профессиональных и компетентных специалистов, а не политических шутов», - отмечается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, 8 июня Н.Томенко заявил, что оппозиция на следующий день после завершения Евро-2012 будет инициировать расследование злоупотреблений власти во время подготовки к Чемпионату Европы по футболу.

Он отметил, что «на следующий день после завершения Евро оппозиция будет готовить через парламентскую составляющую, через общественную составляющую серьезные слушания по вопросам о том, как использовались бюджетные деньги на подготовку к Евро».

Н.Томенко выразил надежду, что Генеральная прокуратура Украины, если не сегодня, то в ближайшее время «расставит точки над «і», по нашему мнению, в массовом хищении бюджетных средств под эгидой подготовки к Евро».