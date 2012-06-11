Левочкин говорит, что чиновникам теперь от журналистов не спрятаться

Подписанный Президентом Украины Виктором Януковичем Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием Закона Украины «О принципах предотвращения и противодействия коррупции» открывает свободный доступ граждан к декларациям о доходах государственных служащих.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом заявил глава Администрации Президента Сергей Лёвочкин.

По его словам, этот документ значительно расширил возможности СМИ и граждан по доступу к информации о доходах государственных чиновников.

«Законом, в частности, внесено изменение в редакцию статьи 6 Закона «О доступе к публичной информации». Отныне не относятся к информации с ограниченным доступом сведения, указанные в декларации об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера, оформленной по форме и в порядке, установленных Законом «О принципах предотвращения и противодействия коррупции», кроме сведений, указанных в пункте 7 примечания приложения к этому закону.

Таким образом, все декларации об имуществе, доходы, расходы и обязательства финансового характера, поданные госслужащими, являются публичными и доступ к ним не может быть ограничен.

С.Лёвочкин отметил, что подписание этого закона стало подтверждением политики прозрачности работы власти, которую проводит В.Янукович.

Он также напомнил, что Президент и руководство его администрации еще до принятия нового закона обнародовали декларации об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера.

Как сообщал УНИАН, 8 июня Президент подписал принятый парламентом 17 мая Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием Закона Украины «О принципах предотвращения и противодействия коррупции».