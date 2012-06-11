Еврозащитники Тимошенко встретились с ее дочерью и соратниками

На встрече обсуждался вопрос определения полномочий миссии Европарламента в процессе наблюдения за судебными процессами над бывшим главой правительства Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Г.Немыря журналистам после окончания встречи с П.Коксом и А.Квасневским.

«Основная цель этого короткого визита – это четко закрепить достигнутое взаимопонимание между всеми сторонами относительно мандата этих политиков (П.Кокса и А.Квасневского – УНИАН) и четкие временные рамки, поскольку 26 июня должен состояться кассационный суд, который был отложен по надуманным причинам», - сказал Г.Немыря.

По его словам, все параметры миссии Европарламента должны быть определены во время нынешнего визита.

«В рамках этого состоятся три встречи – встреча, которая состоялась сейчас, и еще две встречи, в частности, с Януковичем и с Азаровым. После этого П.Кокс и А.Квасневский возвращаются в Страсбург, чтобы проинформировать о первом визите президента Европарламента и других политиков», - сказал он.

По словам Г.Немыри, миссия Европарламента является последним шансом для действующей власти Украины для решения дела Ю.Тимошенко, как того требуют соответствующие резолюции Европейского парламента и других евроструктур.

В свою очередь, Е.Тимошенко сказала, что расценивает приезд уполномоченных как продолжение резолюции Европарламента.

«Мы воспринимаем эту миссию как продолжение резолюции Европейского парламента, которая была принята в конце мая и в которой утверждается, что преследование оппозиции и моей мамы является политическим преследованием, и выдвинуто требование немедленного освобождения политзаключенных и их участия в политической жизни», - сказала она.

Дочь Ю.Тимошенко сообщила, что во время встречи, которая продолжалась около 30 минут, П.Коксу и А.Квасневскому были предоставлены правовые заключения, в том числе иностранных правозащитников, касающиеся нарушения прав Ю.Тимошенко в судебных процессах.

С.Власенко проинформировал европейцев, что Ю.Тимошенко на прошлой неделе обратилась с заявлением в Высший специализированный суд с требованием не затягивать кассационный процесс и рассматривать ее жалобу в ее отсутствие.

«Это затягивание носит искусственный характер, и его основная цель – чинить препятствия в рассмотрении дела Тимошенко в Европейском суде по правам человека. И, как мне показалось, и президент Кокс и президент Квасневский поняли и восприняли эту позицию Ю.Тимошенко», - отметил защитник.