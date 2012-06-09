В Тернополе открыли историческую кнайпу-музей «1540».Как передает корреспондент УНИАН, заведение питания общей площадью 300 кв м построено в стиле тернопольских подземелий, ведущих к Тернопольскому замку и другим историческим местам Тернополя.

«С нашего заведения есть подземный ход и к городскому председателю. В центральном зале размещена картина с планом Тернопольского подземелья. Все комнаты стилизованы старинными раритетами – часами, фотоаппаратами, приемниками. Также отдельный зал – «Пинзель-холл» – мы посвятили нашему земляку из Бучача, всемирно известному украинскому скульптору середины XVIII века Иоанну Пинзелю», – отметил во время презентации владелец заведения Тарас Демкура.

Участие в открытии принял и городской председатель Тернополя Сергей Надал.

«Приятно, что это заведение создано в стиле Тернопольских подземелий, которые до этого времени являются еще полностью не исследованными. Убежден, что он станет дополнительным элементом привлечения туристов в наш город», - сказал С. Надал.

Он напомнил, что в этом году Тернополь будет принимать чемпионат мира по водно-моторному спорту, так что те, кто приедет на него, будут иметь возможность ознакомиться с историей города.

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Справка УНИАН. По рассказам старожилов, в старом центре Тернополя много подземных ходов. По версии ученых работников, подземные ходы соединяли Тернопольский замок (ХVІ в.), Надставную церковь (ХVІ в.), кафедральный собор Непорочного зачатия Пресвятой Богородицы (ХVІІІ в.) и церковь Рождества Христова (ХVІ в.). В подземельях во времена Второй мировой войны прятали евреев.

С обретением Независимости Украины неоднократно поднимался вопрос об исследовании подземных ходов, однако сделано это так и не было.

Тернополь основан в 1540 году одним из выдающихся гетманов Речи Посполитой Яном Тарновским.