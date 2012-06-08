Аваков утверждает, что итальянский суд признал его преследование политическим

Итальянский суд признал, что уголовное преследование экс-председателя Харьковской облгосадминистрации Арсена Авакова является политически мотивированным.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батьківщина», об этом сам А.Аваков заявил в интервью сайту «Главное», комментируя ход рассмотрения дела в итальянском суде.

«Суд пока только предварительно рассмотрел это дело и принял решение, что нет необходимости ограничивать мою свободу на территории Италии. Кроме того, суд определил, что уголовное преследование против меня в Украине политически мотивированное. Пока это все», - заявил А.Аваков.

По его словам, в настоящее время суд изучает материалы, предоставленные МВД Украины по запросу на экстрадицию. После этого эти материалы будут предоставлены стороне защиты, будут изучены адвокатами, и состоится окончательное судебное заседание.

«Как я и допускал, украинское «правосудие» совсем не спешит с подачей материалов - поэтому процесс затягивается», - сказал А.Аваков.

При этом он заверил, что еще не обращался к правительству Италии с просьбой предоставить ему статус политического беженца.

«Об этом говорить преждевременно. Пока разберемся с судом относительно экстрадиции ... Я, впрочем, не исключаю, что возникнет такая необходимость, это будет зависеть от многих факторов», - сообщил он.

А.Аваков также отметил, что на данный момент является полноправным гражданином Украины.

«К сожалению, меня лишили возможности баллотироваться по мажоритарному округу и лично вести в своей стране избирательную кампанию. Но, слава Богу, никому не дано лишить меня гражданства моей страны», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 26 января прокуратура Харьковской области возбудила уголовное дело в отношении А.Авакова согласно ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса (превышение служебных полномочий и власти, повлекших тяжелые последствия). Его подозревают в причастности к незаконному изменению целевого назначения и передачи в собственность 55 га государственных земель стоимостью свыше 5,5 млн грн.

31 января 2012 года А.Авакова объявили в международный розыск. В этот же день по представлению следователя прокуратуры Харьковской области Червонозаводским райсудом Харькова была избрана экс-губернатору мера пресечения в виде взятия под стражу.

25 марта А.Аваков был задержан в итальянском городе Фрозиноне.

Апелляционный суд Рима 12 апреля освободил А.Авакова, несмотря на то, что итальянский прокурор просил избрать в отношении него меру пресечения в виде домашнего ареста.

В то же время в Генпрокуратуре Украины и МИД заявляли, что итальянский суд принял решение избрать в отношении А.Авакова меру пресечения в виде домашнего ареста.