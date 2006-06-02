Завтра Радиодень Президента

Завтра, 3 июня, в 18.00 прозвучит радиообращение Президента Виктора ЮЩЕНКО к украинскому народу.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в своем радиообращении В.ЮЩЕНКО расскажет о первых мероприятиях, проведенных в рамках года ребенка в Украине, которым объявлен 2006 год. Президент расскажет о шагах государства, направленных на то, чтобы детство в стране было защищенным.

Обращение будут транслировать три программы Украинского радио и «Радио ЭРА» FM. Первая, Вторая и Третья программы повторят выступление главы государства в 22.00 и в воскресенье, 4 июня, в 10.00, «Радио ЭРА» FM – в воскресенье в 10.00.

Кроме того, обращение Президента можно послушать в Интернете.

За границей оно прозвучит в эфире Всемирной службы «Радио Украина» Украинского радио с повтором в 22.00 та в воскресенье, 4 июня, в 10.00.