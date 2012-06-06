ВР отложила рассмотрение вопроса об отмене неприкосновенности

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 404 из 423 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В частности, сегодня на заседании парламента обсуждался вопрос о включении в повестку дня проекта закона «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно неприкосновенности)», автором которого является заместитель председателя ВР Николай Томенко.

Было решено не голосовать сегодня за включение в повестку дня сессии данного документа, а отправить его в профильный комитет с тем, чтобы до 20 июня был подготовлен вывод относительно данного законопроекта.

Как отметил перед голосованием Н.Томенко, законопроект направлен на отмену неприкосновенности не только народных депутатов, но и Президента и судей.

Он отметил, что закон должен быть один для всех, и «Президент и судьи не должны составлять касту неприкосновенных».

Н.Томенко заверил, что внесение оппозицией указанного вопроса не является предвыборным ходом, поскольку эта проблема рассматривалась не один раз.

В то же время Н.Томенко отметил, что решение Конституционного Суда относительно якобы незаконности отмены неприкосновенности Президента и судей являются предвзятыми. «Мы сегодня не должны постоянно апеллировать к предвзятому и политическому решению Конституционного Суда», - сказал он.

Кроме того, Н.Томенко добавил, что сегодня парламент должен обратиться в Конституционный Суд и заявить, что в Украине, где большинство не доверяет Президенту, Верховной Раде, судейской системе, стоит отменить неприкосновенность. «Если мы не предпримем этот шаг, то уважения к власти никогда не будет», - сказал вице-спикер.