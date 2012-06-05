Возле парламента начались столкновения

Милиция вытесняет участников митинга под Верховной Радой против законопроекта об основах государственной языковой политики, инициаторами которого являются народные депутаты от Партии регионов Вадим Колесниченко и Сергей Кивалов.

Как передает корреспондент УНИАН, начались столкновения.

Участники митинга скандируют: «Провокация!». Ряд народных депутатов и представителей общественных организаций призывают их не поддаваться на провокации.

Как заявляют участники акции, которые стояли непосредственно возле кордонов милиции, представители спецподразделения «Беркут» без какого-либо предупреждения начали вытеснять их от забора, который отгораживал сторонников Партии регионов.

В данное время ситуация несколько стабилизировалась.

В Мариинском парке сосредоточены дополнительные подразделения правоохранительных органов, в частности, бойцов Внутренних войск МВД Украины, которые держат защитные шлемы.