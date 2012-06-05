Возле парламента начались столкновения

10:27, 05 июня 2012
Политика
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Милиция вытесняет участников митинга под Верховной Радой против языкового законопроекта.

Мова

Милиция вытесняет участников митинга под Верховной Радой против законопроекта об основах государственной языковой политики, инициаторами которого являются народные депутаты от Партии регионов Вадим Колесниченко и Сергей Кивалов.

Как передает корреспондент УНИАН, начались столкновения.

Участники митинга скандируют: «Провокация!». Ряд народных депутатов и представителей общественных организаций призывают их не поддаваться на провокации.

Как заявляют участники акции, которые стояли непосредственно возле кордонов милиции, представители спецподразделения «Беркут» без какого-либо предупреждения начали вытеснять их от забора, который отгораживал сторонников Партии регионов.

В данное время ситуация несколько стабилизировалась.

В Мариинском парке сосредоточены дополнительные подразделения правоохранительных органов, в частности, бойцов Внутренних войск МВД Украины, которые держат защитные шлемы.

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