Бригинец «раскусил» Черновецкого

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе А.Бригинца.

«Заявление мэра-прогульщика об отставке в последний день своих полномочий – ничто иное как PR», - считает А.Бригинец.

«И хотя это имеет вид сенсации, в действительности это действие ничего не меняет – Л.Черновецкий и так с завтрашнего дня не действующий мэр. Заявление об отставке никак не повлияет ни на что, хотя, конечно, оно добавит нам, оппозиционерам, аргументы в требованиях новых выборов», - убежден А.Бригинец.

Депутат напомнил, что теперь, как объясняет закон, обязанности мэра исполняет секретарь Киевсовета - Галина Герега, а раньше фактически эти обязательства «тащил» на себе председатель КГГА Александр Попов.

«Но и увеличение полномочий Г.Гереги ничего не меняет по сути, поскольку она член провластной команды. Кроме того, Г.Герега будет баллотироваться в Верховную Раду по округу на границе Деснянского и Днепровского районов, и в случае ее победы Киевсовет снова займется выборами нового секретаря - с новыми увеличенными полномочиями, который в итоге может оказаться откровенной марионеткой А.Попова», - считает А. Бригинец.

Депутат не удивляется, что Л.Черновецкий в последний день подал в отставку, а не оставил дату окончания свои полномочий незамеченной.

«Вероятно, это означает, что он нуждается в PR, а значит он таки будет баллотироваться в Верховную Раду, а не будет доживать жизнь в Израиле, как кое-кто надеялся. Вероятнее всего, он будет баллотироваться рядом с Олесем Довгим - по "своей" Дарнице», - отметил депутат. Он не рассказал, кто по этому округу идет от КСД, но заверил, что пошел бы лично против Л.Черновецкого «с удовольствием».

«Я еще не знаю, какой будет моя роль на ближайших выборах, но приложу максимум усилий для победы оппозиции», - сказал А.Бригинец, отметив, что у него «нет гречки и пастора Сандея», но есть желание «очистить город и страну от плесени, много сил и доверие киевлян».

Как сообщал УНИАН, сегодня Л.Черновецкий сообщил, что 1 июня написал заявление об отставке с должности Киевского городского председателя.