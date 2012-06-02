Закон о выборах опять под угрозой

Как передает корреспондент УНИАН, так первый заместитель руководителя ВО «Батькивщина» сообщил о позиции оппозиционных сил относительно возможного изменения избирательного законодательства.

«Нет сегодня проблем с избирательным законом. Кроме того, что они притянули смешанную систему. Все вопросы, которые они хотят рассматривать, носят исключительно технический характер. Это вопрос компетенции Центральной избирательной комиссии. Существует реальная опасность, что это только повод, чтобы начать деформацию предвыборного законодательства», - сказал А.Турчинов.

Он подчеркнул, что оппозиционные политические силы не будут принимать участия в рассмотрении внесенных провластными политическими силами поправок в избирательный закон. «Оппозиционные фракции не будут принимать участия в рассмотрении этого законопроекта», - сказал А.Турчинов.