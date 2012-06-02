Около тысячи детей рисовали для Януковича
В Хмельницком около 1 тыс. детей приняли участие в конкурсе рисунков на асфальте для Президента Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, конкурс детских рисунков прошел возле областной государственной администрации.
Организовала эту акцию облорганизация Партии регионов, сообщил в выступлении перед началом конкурса заместитель главы облорганизации ПР Михаил Войтюк.
“Я думаю, что вы все сегодня в уважение и в дар Виктору Федоровичу Януковичу подарите свои рисунки. И эти рисунки через средства массовой информации дойдут до его ведома”, - сказал «регионал», обращаясь к детям.
Он отметил, что молодое поколение “должно руководить государством и строить прекрасную и независимую Украину”.
М.Войтюк также сообщил, что финансирование акции по случаю Международного дня защиты детей взяли на себя члены Партии регионов.