Около тысячи детей рисовали для Януковича

Как передает корреспондент УНИАН, конкурс детских рисунков прошел возле областной государственной администрации.

Организовала эту акцию облорганизация Партии регионов, сообщил в выступлении перед началом конкурса заместитель главы облорганизации ПР Михаил Войтюк.

“Я думаю, что вы все сегодня в уважение и в дар Виктору Федоровичу Януковичу подарите свои рисунки. И эти рисунки через средства массовой информации дойдут до его ведома”, - сказал «регионал», обращаясь к детям.

Он отметил, что молодое поколение “должно руководить государством и строить прекрасную и независимую Украину”.

М.Войтюк также сообщил, что финансирование акции по случаю Международного дня защиты детей взяли на себя члены Партии регионов.